Commentaires

1. justedubonsens le 02/01/2020 18:03

Ces anglosaxons ont vraiment un problème avec le feu ! Que ce soit les Californiens ou ces Australiens ils ne sont pas foutus de mettre en oeuvre les moyens aériens nécessaires pour asperger ces incendies. Les faits tendent à démontrer une volonté politique de pratiquer la deforestation à grande échelle ! Il existe des moyens temporaires pour mettre des espèces de grands réservoirs d'eau dans les avions et sans avoir de Canadair ou de Dash 8 d'obtenir un résultat similaire. Inadmissible !!!

2. cmoin le 02/01/2020 18:11

Rien avoir avec le climat,c'est un incendie.

A part espérer que la pluie tombent,ils peuvent faire quoi?

3. Olive le 02/01/2020 18:16

L'Australie : pays le plus pollueur par tête d'habitant : on récolte toujours ce que l'on sème

4. Fredo974 le 02/01/2020 18:27

Ya ka , fokon ..

5. Francky le 02/01/2020 18:42

Je vous invite à aller voir une vidéo de ma chaîne youtube "6 choses à savoir" sur les koalas. 🐨

Merci !

6. Fille de corex le 02/01/2020 18:52

Salutation au papa.

7. chavez le 02/01/2020 19:33

1.Posté par ah,ah,ah! surprenant qu il n y a pas plus d incendies sur l ile de la reunion car avec toute la merde sur le bord des routes et....dans les villes cela devrait bruler depuis longtemps et certainement la faute aux touristes NON ????

8. Bondi beach ou Salazie, il faut choisir le 02/01/2020 19:36

Qu’elle vienne à La Reunion si elle veut voir le ciel et le soleil. Et puis elle pourra râler, c’est un sport national ici.

9. PATRICK CEVENNES le 02/01/2020 19:39

Le plus drôle est que les zotorités du bled ont maintenu le tir du feu d'artifice à Sydney pour le passage à 2020. Pas foutu de mettre les moyens pour réduire les incendies, mais capable d'autoriser le projet Carmichael. Il y a comme un gros foutage de gueule.

10. Mohamem le 02/01/2020 19:49

C'est quand même bizarre tous ces incendies sur des zones boisées partout sur la planète !!

Quand on sait que bientôt les gros transporteurs (avions, tankers, ...) devront payer des taxes en fonction de leur pollution émise, et que cette somme versée sera distribuée pour (re)planter des arbres sur des terrains libres de toute plantation!!

il y en auraient-ils qui prépareraient déjà leur terrain, sans scrupule (décès de personnes ou d’animaux), pour s'en foutre très prochainement plein les fouilles ????

11. Yab bon des hauts le 02/01/2020 19:50

Le vronçais donneur de leçon...

Il ne lui manque plus que d'imposer son pinard, sa baguette et son camembert au reste du monde...

Trump a raison de remettre les français à leur place, ils chantent beaucoup les pieds dans leur merde, comme le coq qui est leur emblème.

Quand nous aurons des dirigeants dignes des suffrages, ça se saura et leurs concitoyens avec.

12. LAMPION le 02/01/2020 20:03

DIR EL AR VIEN OU EL Y SORT, ICI NANA DASCH

13. Didier le 02/01/2020 20:16

J'aime bien les réactions de certaines personnes,

que propose Madame?, juste dire que le gouvernement ne fait rien

Elle n'a gérée aucune crise elle a juste subit les désagrément de la fumée,parmi des miliers de personnes, Madame faite une pétition pour que le gouvernement mette ventilateurs pour faire partir la fumée!!?

et D'autre qui croit que les Français sont les meilleurs et que le gouvernement pratique la déforestation a grande échelle, faut vraiment être CON pour sortir des âneries pareils.

14. Nootfierte le 02/01/2020 21:33

Une reun en Australie elle fait comment pour communiquer labas comme le 974 a Maurice......

15. IXE le 02/01/2020 21:35

14.Posté par Mohamem le 02/01/2020 19:49 "C'est quand même bizarre tous ces incendies sur des zones boisées partout sur la planète !!"



Excellent !



-----



@Zarin: pourquoi supprimer l'oxygène que nous respirons et augmenter le Co2 ? Qui a besoin de davantage de chaleur ?

16. PATRICK CEVENNES le 02/01/2020 23:04

N'oublions pas non plus que Scott Morrison, Premier sinistre de son état, était en vacances à Hawaï pendant que son pays brulait. Il a dû rentrer précipitamment.

17. PIAF le 02/01/2020 20:22

@ zoe: les australopithèques ont bien besoin qu’on leur donne des leçons. Ils continuent à exporter des milliards de tonnes de charbon, et surtout produisent toute leur électricité avec ce carburant fossile extrêmement polluant, tout en prétendant être écolos. Bande de faux-culs arrogants qui méritent pleinement d’être dénoncés. Et Dieu merci, les Australiens eux-mêmes commencent à comprendre tout seuls l’ampleur du désastre dû au réchauffement climatique, dont ils sont eux aussi responsables.

18. Jack depuis PC le 02/01/2020 23:56

Kafrine reviens la Réunion la besoin a ou

19. Bam le 03/01/2020 01:51

Fo li sa dan le buro le boss pou li discute de sa

20. TeamR2 le 02/01/2020 23:36

On aime vraiment se regarder le nombril !!!

heureusement que l'on est pas tous comme ça !!!

21. Gratiné le 03/01/2020 02:52

Moi j'adooore les gens qui critiquent une personne expatriée sans la connaître sous prétexte que cette dernière critiquerait le gouvernement local sans connaître le contexte...

J'adooooôôôooore !

Alé, nartrouv... ou pa.

22. Rohinga. le 03/01/2020 04:24

Bon rien à cirer.

Apres avoir exterminer les Aborigènes, c'est normal ses incendies.

Mais la nature reprend ses droits et se venge.

23. titi974 le 03/01/2020 07:04

Que de commentaires consternants ici de gens qui ont dû apprendre à leurs pères à faire des enfants......

24. le Parrain... le 03/01/2020 04:18

Et je vous disait que l incendie est nécessaire pour régénérer la forêt...

mais à l échelle de l'homme, cela passe pour un désastre car il pense à sa pense petite gueule à l instant T...

hors, c est justement là que la future forêt puisera ses nutriments pour de jolis arbres grands et verts... Et les quelques animaux qui restent repeupleuront, car rien n est plus fort que la nature...

elle ne fait que nous le dire.

25. ?le racisme francais importé a la reunion contre nous le 03/01/2020 07:21

! Il existe des moyens temporaires pour mettre des espèces de grands réservoirs d'eau dans les avions et sans avoir de Canadair ou de Dash 8 d'obtenir un résultat similaire. Inadmissible !!!



________________________







Le 747 Supertanker a initialement été développé par Evergreen International Aviation, qui a équipé les deux premiers appareils. La propriété intellectuelle du système appartient désormais à Global SuperTanker Services, qui a également équipé le troisième appareil.



Le prototype était le Boeing 747-200 immatriculé N470EV, construit en 1974 et équipé d'un système de largage sous pression en acier avec un unique point de remplissage, palettisé afin de pouvoir être installé ou retiré facilement grâce à la porte cargo de nez et conserver ainsi la polyvalence de l'appareil3. Certifié en 2006, il n'a cependant jamais été utilisé en opérations réelles.



Le deuxième appareil, le Boeing 747-100 N479EV, construit en 1970, a servi de 2009 à 2011 sur des feux de forêt d'importance. Il était doté d'un système de pressurisation et de largage en aluminium, plus léger, mais sans palettes et donc installé à demeure grâce à la porte cargo latérale3. Ses premières opérations ont lieu en juillet 2009 lors de grands incendies de forêt dans la province de Cuenca en Espagne4 puis en Alaska Intérieur5 ; il est également intervenu entre autres sur l'incendie du Carmel de 2010 en Israël. Faute de contrat, il a été stocké en 2011. Le système de largage a alors été ôté de l’avion, mais lors de la faillite d’Evergreen fin 2013, il n’a pas été retrouvé3.



Suite à la liquidation d'Evergreen, le système de largage de l'ancien N470EV et la propriété intellectuelle ont été rachetés par Global SuperTanker Services, qui a également acquis le Boeing 747-400 N492EV : appartenant auparavant à Japan Airlines de 1991 à 2010, il avait été acheté par Evergreen en 2013. Repeint, équipé et immatriculé N744ST, il est basé sur l'aéroport de Colorado Springs (en)1 et a été présenté en public pour la première fois le 22 mars 2016 à Sacramento, au cours de la conférence Aerial Fire Fighting organisée sur l’aérodrome de McClellan, dont il a été la grande vedette3.



Il est intervenu entre autres lors des feux de forêt de janvier et février 2017 au Chili6. Les pompiers de l’aérodrome où il était stationné lors de cette opération ont utilisé un de leurs camions comme pompe et ont réussi à remplir les 75 000 litres d’eau en 13 minutes2. Son efficacité lors de cet événement (pourcentage d'eau qui a effectivement atteint les zones touchées) est estimée à 13,61 %, le second plus faible taux des six types de bombardier d'eau utilisés7. Le 25 juillet 2017, le 747-400 N744ST reçoit une autorisation temporaire du service des forêts des États-Unis pour lutter contre les incendies dans ce pays8. Durant le mois d'octobre 2017 un 747 Supertanker, le N744ST aide les pompiers au sol durant l'incendie de Californie9, en 2018, il est de nouveau utilisé contre la série d'incendie touchant cet État des États-Unis.



Son équipage comporte deux pilotes et un opérateur du système de largage (DSO pour Drop System Operator)10 (au lieu du mécanicien naviguant des deux premiers 747). Sa contenance est de 74 200 litres d'eau ou de retardant et sa portée de 6 400 kilomètres1. Il dispose en outre d'un système de vannes (et non de trappes) qui permet un largage en plusieurs fois à différents endroits11. Son coût d'exploitation journalier est estimé à 250 000 dollars américains12. Il est inefficace en attaque directe et cantonné à la pose de barrières de retardant ; de plus, il doit opérer avec l'aide d'un avion pointeur pour le guider2.

26. ?le racisme francais importé a la reunion contre nous le 03/01/2020 07:22

incroyable depuis le temps que la france rayonne ds le monde qu on ne soit pas encore mort d insolation tous

27. Enirsem le 03/01/2020 07:24

L'Australie flambe depuis septembre (plus de 200 incendies) innaction du gouvernement , si avec çà vous n'avez pas compris ....

28. oté la Réunion le 03/01/2020 07:44

La forêt amazonienne, la Californie, l'Afrique centrale et maintenant l'Australie? Et l'inaction des grands pays de ce monde? Brûler les forêts pour aggraver la situation de la planète, pourquoi? C'est un peu gros, les moyens existent pour stopper tout ça, alors pourquoi laisser faire?

29. Fabien le 03/01/2020 09:27

Bonjour tout le monde et bonne année,

Perso je ne voulais écrire sur ce site pcq il n'y a que des critiques faciles et non-constructibles pour notre avenir !

Il n'y a que 1 ou 2 commentaires qui sont raisonnables et assez réfléchis ! Chose que bcp de gens ne font plus ou n'y sont jamais arriver lol !

Prendre du recul sur TOUT c'est ce qu'il faut faire pour mieux comprendre une situation, et même sur soi-même il faut le faire !

Pas mal de choses, d'évènements bizarres ou étranges qui se passent dans le monde mais il y en a toujours qui ne penseront qu'à leur nombril !!!

Mais put....n !! bien sûr qu'il faut réagir pour la planète, pour les animaux, pour les plantes, et pour nous même les Hommes !!

Parmi certains commentaires, je suis qu'il y en a si on leur dit que leur internet va être coupé : WOUAHHHHHHHH c'est la fin du monde ! et puis d'autres qui diront que si la fin du monde est proche ben ils y sont pour rien : "c'est moi qui ai fait ça ????"

TOUT est cause à effet !!!! Chacun doit être responsable et assumer ses actes !!!

30. IXE le 03/01/2020 09:37

20.Posté par PIAF le 02/01/2020 20:22 "les Australiens eux-mêmes commencent à comprendre tout seuls l’ampleur du désastre dû au réchauffement climatique, dont ils sont eux aussi responsables."



La thèse du réchauffement climatique GLOBAL vaut autant que celle d'un noyau terrestre ferrique liquide: une multitude de facteurs interviennent ici et notre argent suscite bien des convoitises auprès de certains lobbies.



Je vous propose un élargissement de la manière de voir: les personnes ferrues d'astronomie ont régulièrement relevé que l'angle d'observatiin des planètes a changé en quelques années, selon notre position sur la Terre. La raison ? Une modification de l'inclinaison (l'inversion magnetique des pôles est liée mais distincte).

Les autres planètes du système ont également une influence sur cette inclinaison.



Le soleil réchauffe ainsi davantage certaines zones.



La reprise ou l'apparition de glaciers dans certains secteurs vient démentir un réchauffement global et c'est tout l'équilibre de la masse en rotation (la Terre) qui est ainsi modifié.



Il faut planter beaucoup plus d'arbres et surtout que le Giec cesse les chemtrails (pulvérisation de curieuses substances dans l'atmosphère par le biais des avions). Site à consulter attentivement: https://chemtrail.jimdofree.com/



Quelques liens explicatifs (récent ne signifie pas pertinent):



https://www.numerama.com/sciences/422627-laxe-de-rotation-de-la-terre-sest-deplace-en-un-siecle-et-cest-de-notre-faute.html



https://www.europe1.fr/societe/Quand-un-seisme-modifie-l-axe-de-la-Terre-270114.amp



https://www.actualites.uqam.ca/2019/orbite-de-la-terre-influence-le-climat



Les pays qui disposent de la technologie adéquate doivent imposer des industries plus propres qui ne provoquent strictement aucun rejet nocif dans la Nature. Vous souvenez-vous de ce que sont devenus les portiques de contrôle/taxation des camions, installés à nos frais ?

31. pipo le 03/01/2020 10:00

J'espère sérieusement que les Aborigènes d'Australie vont survire à la connerie des blancs pour enfin retrouver leur libertés...