Une action d'Extinction Rebellion contre la BNP et ses pratiques écocides

Le 06/12/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 316

Hier, quelques instants avant le départ du cortège contre la réforme des retraites, une trentaine de militants d'Extinction Rebellion organisaient une action coup de poing devant le siège de BNP Paribas à St-Denis. Ils dénonçaient le "green washing" de la banque, qui finance les énergies fossiles tout en sponsorisant la COP 21, appelant les citoyens à retirer leur argent de la BNP. Ci-dessous, leur communiqué.

(Hier) matin Extinction Rebellion Réunion a organisé une action coup de poing contre le siège social de la BNP Paribas sur Saint Denis rue Juliette Dodu (à 100 m du cortège syndical). 30 militants se sont ainsi mobilisés afin de montrer les pratiques fiscales et les investissements nocifs pour l'environnement de cette multinationale. Nous avons ensuite rejoint le cortège syndical pour manifester contre la réforme des retraites.



Nous dénonçons les investissements massifs de cette banque dans des projets d'extraction d'énergies fossiles (gaz - pétrole - charbon) au détriment d'un financement de projets développant les énergies renouvelables.



En effet, entre 2015 et 2017, la BNP Paribas a financé pour 6 milliards d'€ les énergies fossiles, soit 9 fois plus que les énergies renouvelables.



A l'heure ou les experts scientifiques du GIEC (Groupement d'Expert Intergouvernemental sur l'évolution du Climat) alertent l'opinion publique et les responsables politiques et d'entreprises sur la nécessité d’opérer un changement radical de notre modèle de développement économique, il parait inconcevable que la 5ème plus grosse banque mondiale continue de financer avec l'argent des français des projets mortifères qui participent à la dégradation de notre environnement.



Nous dénonçons également le green-washing de cette banque qui, alors qu'elle était sponsor officiel de la COP 21, a accordé en 2018 un prêt d'1 milliard d'€ à l'énergéticien Allemand RWE pour un projet d’agrandissement d'une mine de charbon en Allemagne.



Nous rappelons que de manière générale, pour 10 € investis par les banques françaises dans le domaine des énergies, 7€ financent les énergies fossiles, que depuis 2009 les 5 plus grandes banques françaises dont la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole et le groupe BPCE (Banque Populaire/Caisse d'épargne), ont investi 130 milliards d€ dans les énergies fossiles contre seulement 18 milliards pour les énergies renouvelables.



Nous dénonçons également la fraude fiscale organisée par cette banque à grande échelle puisqu'elle détient pas moins de 782 sociétés offshore dans les paradis fiscaux ! Cette fraude consentie par nos dirigeants politiques qui ne légifèrent pas pour l'interdire, prive l'état d'importantes ressources financières nécessaires pour amorcer une véritable transition écologique et sociale de notre société.



Si nous pouvons difficilement contraindre les banques à investir de manière plus responsable, nous pouvons en revanche retirer notre argent des sociétés les moins respectueuses de l'environnement. Il revient à chaque citoyen en tant qu'acteur économique d'orienter son épargne vers des banques éthiques et plus responsables car ne l'oublions pas, les banques investissent avec l'argent que nous consentons à leur prêter.



Face à l'urgence, tant sociale que climatique, Extinction Rebellion Réunion a prévu de multiplier les occupations des banques réunionnaises afin de forcer ces multinationales à œuvrer pour une transition écologique et invite les réunionnais à nous rejoindre pour amplifier nos actions.