Une action de nettoyage contre la dengue à Bouillon

Le 23/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 71

Avec l’intervention de l’Agence de Santé (ARS) Océan Indien et du Territoire de la Côte Ouest (TCO), ce mercredi 29 mai 2019 sera organisée une action de nettoyage contre la dengue dans le quartier de Bouillon. L’objectif étant de se mobiliser collectivement afin de limiter au maximum la propagation de l’épidémie. Des stands d’informations seront également présents pour tout renseignement, tandis que des animations seront organisées durant la journée.

L’épidémie de la dengue se poursuit sur l’ensemble de l’île, et cela malgré l’arrivée de l’hiver austral et la chute de nos températures. On compte ainsi environ 1074 cas de dengue confirmés dans la semaine du 6 au 12 mai 2019. Une mobilisation globale est donc nécessaire afin d’enrayer la propagation des cas. Telle est la décision des acteurs de la lutte contre la dengue (ARS, TCO, Saint-Paul, CYCLÉA, SIDR) dans une action de nettoyage dans le quartier de Bouillon. À travers son slogan “Alon met ensemble contre la dengue”, ce projet participatif cherche à rassembler la population réunionnaise. Le but étant de limiter la propagation des moustiques liée aux déchets et aux dépôts sauvages. La veille de l’événement, des véhicules hors-usage (VHU) seront justement enlevés de la voie publique.Cette journée sert également à informer et sensibiliser les participants concernant la dengue, avec notamment des stands d’informations par l’ARS. Pour rythmer cette journée de cohésion, des animations seront organisées par l’entreprise de traitement de déchets, Cycléa. Des structures gonflables et des stands ASRLB sont également prévus pour l’occasion.L’évènement débute à 7h au case associatif de Bouillon et se termine par une Zumba à 16h, avec comme code vestimentaire le vert.Si vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez contacter Mme Lahisafy au 0692 79 05 15 ou Mr Curcio au 0692 80 93 61.