Une aide-soignante du CHU St-Pierre et infirmière du CHOR, premiers personnels soignants infectés par le coronavirus

La lutte contre les zoonoses, ces maladies transmissibles entre humains et animaux, impose de combiner santé humaine et santé animale, soulignent, dans une tribune au « Monde », trois chercheurs en économie et en écologie animale.

Que dieu-soi avec vous et chasse ce virus qui et dans votre corps et vous rend votre santé merci seigneur jésus christ

14. Mwin la pa di le 31/03/2020 18:56



Et toujours pas de localisation communale. Je pense que c'est une erreur car faute d'indication le virus est ailleurs et de ce fait alors que l'on devrait redoubler de vigilance on peut aller à desserrer la pression car pense t on que c'est pas dans notre ville mais ailleurs... Très mauvais calcul, mais nous n'en sommes plus a quelques erreurs. Indiquer le nombre de cas par commune devrait permettre une meilleur responsabilisation des citoyens soit en étant plus responsable pour maintenir l'absence de virus dans certains lieus et pour d'autres de combattre plus efficacement pour empêcher la propagation. Enfin c'est uniquement un point de vu.