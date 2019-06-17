Une année riche pour le judo!

Le 17/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 67
Elle vient souligner la fin d’une saison sportive exceptionnellement riche en événements et en résultats, avec pas moins de 6 podiums individuels FFJDA (au national), un titre de champion d’Europe en Jujitsu Brésilien, 5 nouveaux première dan, 1 deuxième dan, 1 troisième dan, 1 quatrième dan, des victoires en tournois internationaux et des écoles de judo qui tournent à plein régime…
Des années à un tel niveau ne se produisent que tous les 10 ans, la dernière période faste s’étendait de 2000 à 2005. Les membres de l’ADGQ-JCM Saint-Paul, le plus grand club des Outre-mer depuis bientôt 40 ans, croisent les doigts pour que cette nouvelle période dure le plus longtemps possible.
Photos : Raphaël Disdier (Plus de photos ici).
Récompenses 2018/2019
POUSSINS garçons
– MIRANVILLE NOAH
– TERREE ULYSSE
– BENTZ LEON
– ROUGEMONT EMILIEN
– SOULABAIL RAPHAEL
– DELAHAY ACHILLE
– PICARD TYMEO
– BARRET LUDOVIC
– MAYOT LOUIS
POUSSINS filles
– LUCAS MAHINA
– SINACOUTY CAMILLA
– SARPEDON LARISSA
– DROUILHAT AYANA
BENJAMINS garçons
– METANIRE EPHRAM
– GRONDIN ALEXANDRE
– CHU CHEUNG KUM
– DEREK RAYMOND
– SACHKA MAROUDE
– ERWANN GLAMPORT
– LUCAS FEUFEU
– GABIN MORANCE JULES
BENJAMINS filles
– CENDIER CELIA
– VIRANIN HOUPIARPANIN ENORA
– PARENT JEANNE
– NICLIN CANDICE
MINIMES garçons
– ROSIER SAMUEL
– CAPRON MATTEO
– ACASTE EMMANUEL
– KASSOU NADJIB
– BONMALAIS CORENTIN
– TORPOS NOE
MINIMES filles
– DELBLOND KELLY
– FLORIANT EVE
– HONORE M. ALICIA
– LARTIN ADELE
– GUERIN ANAISSE
CADETS garçons
– CHUN CHU KEUM ADRIEN
– DALAPA THEO
– POTTER LEDOYEN
– MARECHAL VINCENT
CADETS filles
– VIROLEAU LUCIE
– CHABOT NELSY
– CHUN CHU KEUM ELISABETH
– DIT PARNY EMMY
– NAGAMA DJAMELIA
JUNIORS/ SENIORS
– BALEYA QUENTIN
– CENDIER RUDDY
– CENDIER EVELYNE
NE WAZA (Travail au sol)
Garçons
– MARTRENCHAR ANTOINE
– COURTEAUD Bruno
– ROBINE RAMAROHALY
– COURTEAUD Nicolas
– CLAIN Jeremy
Filles
-PAYET CORRY
TROPHEES SPECIAUX 2019
– VIROLEAU LUCIE FILLES
– CHEUNG CHU KUM ADRIEN GARCONS
– MARTRENCHAR ANTOINE NE WAZA
– BOYER FRANCIS C.E JJB
GRADES
– TERREN LUC 4° DAN
– CENDIER RUDDY 3° DAN
– CENDIER EVELYNE 2°DAN
– CHABOT NELSY 1° DAN
– DALAPA THEO 1° DAN
CQP
– BALEYA QUENTIN
– CENDIER EVELYNE
Sélectionnés aux JIOI
– BALEYA QUENTIN
– CHEUNG CHU KUM ADRIEN
Assistant club
– CLAIN JEREMY