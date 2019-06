Une année riche pour le judo!

Le 17/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 67

Le 14 juin dernier s’est déroulée la soirée de remises de trophées et des ceintures noires de judo pour l’année sportive 2018-2019 à l’ADGQ-JCM Saint-Paul (Judo Club Municipal) au DOJO de Saint-Paul.Elle vient souligner la fin d’une saison sportive exceptionnellement riche en événements et en résultats, avec pas moins de 6 podiums individuels FFJDA (au national), un titre de champion d’Europe en Jujitsu Brésilien, 5 nouveaux première dan, 1 deuxième dan, 1 troisième dan, 1 quatrième dan, des victoires en tournois internationaux et des écoles de judo qui tournent à plein régime…Des années à un tel niveau ne se produisent que tous les 10 ans, la dernière période faste s’étendait de 2000 à 2005. Les membres de l’ADGQ-JCM Saint-Paul, le plus grand club des Outre-mer depuis bientôt 40 ans, croisent les doigts pour que cette nouvelle période dure le plus longtemps possible.Photos : Raphaël Disdier (Plus de photos ici).