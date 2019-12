Une année sportive qui se termine en beauté avec Le bouger Ô à Saint-Paul !

Le 17/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 109

Le dispositif Bouger Ô, présent dans 28 quartiers de Saint-Paul offre à tous (de 18 à 55 ans) la possibilité de pratiquer 28 activités sportives. Rien que ça ! Ce dispositif est axé sur la forme et la santé porté par la ville de Saint-Paul labellisée Ville-santé depuis 2017.Vendredi dernier, s’est tenue la dernière rencontre sportive au gymnase de Saint-Paul où plus de 300 participants se sont réunies pour pratiquer le sport sous toutes ces formes. Au programme yoga, fitness, danse en ligne, self défense, body combat, marche aquatique, gym senior, aquagym, vélo, renforcement musculaire et bien d’autres disciplines…Une belle matinée sportive pour tous les adhérents du concept Bouger Ô qui, malgré la souffrance physique, étaient plus que ravis. Toute l’équipe du Bouger Ô vous souhaite une bonne et heureuse année à tous.