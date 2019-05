Une assez belle journée de Vendredi est envisagée avec une légère remontée des températures

Le 30/05/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 97

Une dégradation pluvieuse pourrait arriver sur la Réunion par le sud-ouest dans la nuit de Vendredi à Samedi

5: il se confirme de plus en plus que demain Vendredi 31 devrait être une journée agréable: ensoleillée avec des vents modérés qui tournent au nord-est apportant un réchauffement de l'atmosphère.

En fin de journée de Vendredi l'instabilité pourrait augmenter sur la zone. Une bande pluvieuse pourrait s'approcher de la REUNION par le sud-ouest et influencer le temps sur notre île dans la nuit de Vendredi à Samedi et dans le courant de la matinée de Samedi.

2019 MAI 30 12h00Image satellite: La REUNION capturée par Terra ce matin à 10h35. Temps classique d'alizé avec un ciel nuageux et localement pluvieux sur l'est alors que le soleil domine largement ailleurs. NASA US1: les averses de la matinée devraient cesser cet après midi sur le littoral est mais le ciel ne sera pas complètement dégagé et alternera entre éclaircies et nuages.Notons aussi un ciel souvent très nuageux voire humide entre Saint Philippe et Sainte Rose et vers la Plaine des Palmistes.2: l'intérieur de l'île s'ennuage modérément cet après midi. Des averses isolées et ponctuelles sont possibles sur les hauts de l'ouest vers Colimaçons par exemple. Le ciel est nuageux au Maïdo.Alternance de nuages avec ondées et d'éclaircies au volcan.Les éclaircies dominent largement sur le littoral notamment sur les plages.3: le vent venant de l'est souffle encore en rafales vers Gillot/Ste Suzanne et vers Saint Pierre/Pierrefonds mais il a commencé à ralentir sensiblement par rapport à hier.Des rafales modérées de nord-est sont observées cet après midi sur la Possession et le Port.La haute mer reste houleuse.4:le ciel se dégage sur une large moitié ouest de la REUNION. Le littoral est allant de Saint Philippe à Sainte Marie/Saint Denis notera la nuit prochaine des passages nuageux accompagnés d'averses occasionnelles. Les hauteurs de ces régions peuvent être concernées tout comme la région du volcan.6: Ci-dessous sont les températures relevées par les stations deaujourd'hui à midi(gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.