Une association pour mettre en lien porteurs de projets défavorisés et institutions

Le 14/08/2019

Afin de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets, l'association E.V.A (Entreprendre, Valoriser et Accompagner) océan Indien vient de se créer à Sainte-Marie. La structure compte mettre à disposition l'expertise et les connaissances de ses membres "pour optimiser la volonté des porteurs de projets de s'inscrire socialement", explique son président, Johan Sellier.



Composée d'une trentaine de membres, E.V.A océan Indien a pour vocation de servir de support aux jeunes et moins jeunes porteurs de projets sur le territoire et issus notamment de milieux défavorisés. À travers l'expertise et l'expérience de ses membres dans plusieurs domaines, l'association les aide dans leurs démarches. "Nous avons constaté qu'il y avait à La Réunion pas mal de talents mais dans certains cas, les projets n'aboutissaient pas par manque d'accompagnement ou de connaissances administratives. Ce que nous proposons, c'est cette écoute et cette proximité qui vont peut-être mettre en confiance ces porteurs de projets", explique Johan Sellier.



Si les institutions "font leur travail" dans domaine de l'accompagnement, le président d'E.V.A Océan Indien joue la carte de la "proximité" entre l'association et les quartiers populaires. "Certains jeunes issus de ces quartiers ont parfois peur ou honte d'aller frapper aux portes des institutions et de ce fait, leurs projets restent aux oubliettes. Il y a une histoire de proximité que nous pouvons avoir contrairement aux institutions. Nous faisons le lien entre les deux mondes", ajoute-t-il.