Une attestation sera nécessaire pour vos déplacements, sous peine d'amende

3. Momo le 17/03/2020 08:55



Le CONFINEMENT … Restons chez nous, ne sortons que si c’est « obligé » pour nous protéger et protéger les autres … et prions ! ça me rappelle l'histoire des "gilets jaunes" … nous étions restés plus de 15 jours , bloqués par les blocages des routes … plus de voitures , plus d'embouteillages , moins de pollution … du Bonheur !

M. Macron aurait dû demander l'aide aux Gilets Jaunes , car ils savent bien interdire les déplacements !