Une bande d'ados cambrioleurs à tombeau ouvert dans une Porsche volée

Le 22/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 795

En novembre dernier, deux bandes d'ados, âgés de 15 à 18 ans, se sont associées pour une nuit de folie, enchaînant les cambriolages de La Possession à l'Etang-Salé. Les sept adolescents, originaires de Saint-Paul pour les uns et du Port pour les autres, ont sympathisé un soir, à Saint-Gilles, animés par la même envie de larcin.



Plusieurs maisons ont été visitées cette nuit-là, mais aucune trace d'effraction n'avait été constatée, les voleurs en herbe ayant surtout saisi des opportunités offertes, telle une porte d'entrée ouverte ou un vélo laissé sous une varangue, rapporte la presse écrite. En revanche, les jeunes gens ont dérobé pas moins de trois voitures, dont une Porsche, au volant de laquelle ils avaient passé leur nuit folle.



Les gendarmes n'ont pas eu beaucoup de mal à identifier les jeunes malfrats, d'autant que plusieurs étaient connus des services. Une opération judiciaire menée au petit matin hier a permis l'interpellation de six mineurs et d'un tout juste majeur, ils ont été immédiatement placés en garde à vue. Les mineurs seront rapidement présentés au juge des enfants, le majeur n'aura pas cette chance, du haut de ses 18 ans à peine, il répondra très vite de ses actes.