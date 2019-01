Une cagnotte Leetchi pour les policiers en réponse à celle de Christophe Dettinger

2. matthieu le 08/01/2019 23:47



Ce qui prouve que deux France s'affrontent d'une façon de plus en plus irréductible.

D'un côté la caste dont les policiers sont les molosses qui ont trahi le peuple pour une poignée de dollars et qui sont la dernière sous caste de la caste.

De l'autre le peuple qui reçoit d'eux les coups de matraque,les flashball,qui en sort borgne ou estropié à vie ou mort sur lequel on crache tous les jours mais lui ce peuple est poussé à bout et n'a plus rien grand chose à perdre, on lui a pourri sa vie quotidienne et je dirai impitoyablement et sciemment avec morgue, assurance ,mépris et injures, on a d'ailleurs pu dresser la carte géographique des injures que le président Macron a déversé sur les Français,c'est du jamais vu.

C'est frappant de voir à quel point la révolution française de 89 ressemble dans ses prémices à l'insurrection des gilets jaunes, elle est montée peu à peu en violence pour aboutir à l'exécution de Louis le seizième et à la Terreur sous le triumvirat de Robespierre, Couthon et Saint- Just.

Rappelons qu'au cours de cette période les gardes-suisses défendant la royauté sont morts pour la plupart ainsi que l'aristocratie, celle qui n'a pas pris le chemin de l'exil.