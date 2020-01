Une candidature de plus à St-Pierre: "Notre parti, c'est le peuple saint-pierrois" (Jean-François Sarpédon)

Le 13/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 61

L'intégralité de son communiqué à retrouver ci-dessous:

Avant tout nous souhaitons formuler nos vœux à l'ensemble des Réunionnais, mais plus particulièrement aux Saint-Pierrois(se), que cette nouvelle année 2020 leur apporte beaucoup de santé, mais également la concrétisation de l'ensemble de leurs projets.



Nous profitons de l’occasion pour féliciter la jeunesse sportive saint-pierroise pour leur exploit exceptionnel face l'équipe de ligue 2 Niort et ont est de tout cœur avec eux pour le tour prochain face à Épinal.



Vous connaissez mon implication dans la vie de la cité saint-pierroise depuis fort longtemps à travers le milieu associatif, syndicaliste et politique.



L’intérêt que je porte pour le développement de ma ville, mais surtout le bien-être et le vivre mieux de la population saint- pierroise.



A l'aube de mes 50 ans puisque je les aurais le 6 du mois prochain, je constate que les différentes actions que j'ai menées à toujours été en faveur des personnes dans le besoin.



La vie devient de plus en plus difficile et les Saint-Pierrois ont de plus en plus du mal à joindre les deux bous il suffit de voir les manifestations de novembre 2018 ou la population, mais également les Saint-Pierrois sont descendus dans les rues, pour montrer leurs souffrances face aux difficultés et dire non surtout à nos élus qui sont aux pouvoirs, non aux cumuls de mandats et non à la corruption de nos élus.



C'est pour cela que je reste fidèle à mes convictions et engagements comme en 2012, 2014, 2015 et 2017 placé la solidarité au centre de mes combats.



Saint-Pierre est une belle ville ou il fait bon vivre, mais depuis quelques années l'insécurité ne cesse de montée dans la capitale du sud avec cette majorité sortante, les quartiers sont de plus en plus délaissés, manques infrastructures, les rues sont méconnaissables, la population n'est plus reçue si ce n'est qu'en ce moment où les rendez-vous se font jusqu'à très tard pour cause d'élections en mars.



Une élection municipale se mène en équipe donc :



Nous disons aux Saint-Pierrois(se) que nous comprenons vos souffrances et difficultés et c'est pour cela que pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars nous présenterons une liste d'hommes et de femmes issues de la société civile qui travailleront sur ces axes en priorité :



– amélioration de votre pouvoir d'achat

– diminution de 20% des indemnités des élus

– une vraie perspective de formation et d'emploi pour notre jeunesse en souffrance, mais non que des contrats aidés , en partenariat avec les institutions comme la mission local, pôle emploi, les chambres consulaires et les entrepreneurs.

– apporter des solutions concrètes pour la violence faites aux femmes

– prendre à bras le corps la problématique des sans domicile fixe

– la rénovation de l'ensemble des écoles

– construire des infrastructures sportives ( piscine 50 m, mini-terrain de foot synthétique dans les quartiers, un vrai parcours de santé et sécurisé, .....etc)

– revoir le mode d'attribution de subvention pour que l'ensemble des associations Saint-pierroise puisent en bénéficier, mais non qu'une seule partie comme c'est le cas actuellement.



Notre liste n'a pas d'étiquette politique car notre parti c'est le peuple saint-pierrois.



D'ailleurs petite anecdote nous constatons que pour l'instant la plupart des candidats déclarés se dit sans étiquette et pourtant derrière, les partis politiques se cachent. Cessons de mentir aux Saint-Pierrois.



Nous demandons aux Saint-Pierrois de nous faire confiance, arrêter avec ces cumulards et apprentis sorciers qui veulent faire de la politique leur carrière, et de venir nous rejoindre pour mener cette élection municipale pour l'avenir de nos enfants.



Nous lançons un appel aussi aux mouvements et associations non politisés qui sont dans la lutte social depuis fort longtemps, venez nous rejoindre pour que saint-pierre change réellement.



Notre devise n'est pas "se servir avant de servir la population" comme l'ont ou le fait certains hommes et partis politiques.



Nous terminerons en disant aux Saint-Pierrois sachez que les axes prioritaires que nous avons évoqués ce n'est pas de l'utopie.



Notre liste pour les élections municipales et communautaires les 15 et 22 mars 2020 se nommera :



"ENSEMBLE POUR VOTRE POUVOIR D'ACHAT, OUI NOU LE KAPAB"



Jean-François SARPEDON



