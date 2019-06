Une délégation de représentants d’Epl au TCO

Le 18/06/2019 | Par TCO | Lu 79

Le TCO a accueilli ce vendredi 14 juin une délégation de congressistes, élus, dirigeants d’Epl (Entreprises publiques locales), représentants des pouvoirs publics, partenaires institutionnels et privés, venus de tous les Outre-Mer.

Le Président du TCO, Joseph Sinimalé, a introduit la séance avec un mot de bienvenue adressé à la délégation. La parole a ensuite été donnée à Jean Léonce Dupont (Président d’honneur Fédération EPL, et Président du Conseil départemental du Calvados), Jean Marie Sermier (Président de la Fédération des EPL, Député du Jura) et François Javel (Président des EPL Océan Indien).Pour les équipes du TCO, l’objectif était de présenter aux congressistes les projets d’aménagement de l’Ouest dans le domaine du développement durable du territoire tels que le projet d’ Écocité insulaire et tropicale de La Réunion , le Cœur de ville de La Possession et le programme d’actions Cœur de ville du Port Cette visite a été effectuée dans le cadre de la 14e Conférence des Epl Outre-mer qui s’est déroulée du 10 au 14 juin 2019. À la fois lieu de réflexion, d’échanges et de découvertes, cette conférence avait pour thème fédérateur « Agir pour la qualité de vie en outre-mer ».