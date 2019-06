Une double exposition canine les 24 et 25 août à Saint-Paul !

Le 19/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 66

Sans nul doute une exposition qui a du chien ! Une double exposition canine multi-races se déroulera le samedi 24 et dimanche 25 août. Organisée au lieu complexe canin de Saint-Paul (à droite de Jumbo Score à Savanna) par l’Association Territoriale de La Réunion (ACTR), cette double exposition canine multi-races rassemblera de nombreux chiens de race. Le public devrait être aussi nombreux. Les passionnés du monde canin des quatre coins de l’île feront le déplacement ces deux jours.Au programme de ce grand rassemblement : démonstration, agility, ring, obéissance et junior handling… Chaque jour, cette double exposition canine multi-races vous réserve des surprises : Best In Show Adultes, jeunes, puppy, baby et vétérans. Ces deux jours seront également l’occasion d’attribuer le CACS (Certificat d’Aptitude de championnat) et du CACIB (Certificat d’Aptitudes au Championnat International de Beauté, titre le plus élevé au niveau international)Les inscriptions se font uniquement sur internet , elle se clôtureront le 25 juillet.Vous retrouverez également plus d’informations sur http://www.scrr.fr/ ou sur la page Facebook de l’Association Canine Territoriale de La Réunion