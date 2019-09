Une école de Sainte-Marie vandalisée et une salle incendiée

Le 26/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 324

Des actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'enceinte de l'école primaire l'Espérance à Sainte-Marie. Une salle de classe a notamment été incendiée et plusieurs autres ont été détériorées.



Du matériel et des poubelles ont aussi été brûlés. "Ces faits ne permettaient pas d'accueillir les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions", informe la mairie.



Les gendarmes sont venus procéder aux constatations d'usage. "La Ville condamne fermement ces actes totalement inacceptables et portera plainte afin que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés", affirme le maire.



L'établissement rouvrira ce lundi 30 septembre après sa remise en état.