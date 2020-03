Une élève d'origine réunionnaise victime de harcèlement dans son collège à Besançon

Les élèves sont souvent très méchants entre eux … avant je pouvais donner une fessée aux récalcitrants mais aujourd'hui , plus possible et les élèves en profitent pour distiller leur haine envers l'autre !

7. Valérie Claude GONNEAU le 10/03/2020 10:07



Il est plus facile de déplacer 1 élève que 4 ou 5 et c'est souvent la victime qu'on déplace, ce qui lui cause un traumatisme supplémentaire et inconsciemment, le sentiment d'être responsable de ce rejet puisque opéré par un groupe de personnes et ensuite par l'institution. Doublement victime ! Quelle horreur ! Courage aux parents et à cette jeune fille qui devrait être fière de ses origines et marcher la tête haute ! La différence est une force, pas une faiblesse !