Une élue de la mairie de St-Denis accusée de trafic de faux papiers

Le 08/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 9290

On va l'appeler Ismaël pour préserver son anonymat.



Ismaël est ce qu'on appelle communément à la Réunion un Karane, c'est à dire un Indo-pakistanais membre de cette communauté de musulmans, pour la plupart chiites, émigrés à Madagascar à la fin du XVII e siècle.



Agé de 58 ans, il vit à Madagascar mais, comme beaucoup de Karanes, il a la nationalité française.



En juin 2017, il décide de venir s'installer à La Réunion, comme son passeport français l'y autorise.



Il aimerait que sa femme âgée de 38 ans et ses deux enfants de 13 et 10 ans l'accompagnent. Problème : il n'était jusque là pas marié civilement. Juste religieusement, grâce à ce qu'on appelle dans la religion musulmane un nikah.



Sa femme ne peut donc bénéficier du rapprochement familial. Il lui obtient alors un visa touristique de trois mois afin de pouvoir débarquer avec elle et ses deux enfants à La Réunion. En se promettant de chercher une solution une fois sur place.



Mme Mamode, une élue au bras long à la mairie, mais aussi à la CAF et à la préfecture







D'après ses dires, c'est là que des amis lui conseillent de se rapprocher d'une certaine Mme Mamode, qui aurait le bras long du fait qu'elle serait élue à la mairie de Saint-Denis. En outre, son neveu travaillerait à la CAF.



Selon eux, elle serait en mesure de lui obtenir rapidement des papiers pour sa femme et ses enfants.



Il rencontre donc Mme Nourjhan Mamode au siège de l'association AFGR (Association Française des Gujratis de la Réunion), 7 rue Lory les Bas à Sainte-Clotilde, dont elle est présidente. Là, toujours selon ses affirmations, cette dernière, qui est effectivement conseillère municipale dans la majorité de Gilbert Annette, se serait fait fort de lui obtenir des papiers pour sa femme, en échange du versement d'une somme de 2.500€ en liquide.



La remise d'une enveloppe de 2.500€ en présence d'un témoin

Le 8 juin 2017, nouveau rendez-vous avec Mme Mamode où il lui remet la somme convenue en présence d'un fonctionnaire territorial qui assiste à la transaction.



Nous publions ci-contre copie de son témoignage.















Un mariage en 24 heures

Après avoir encaissé l'argent, et toujours selon Ismaël, Mme Mamode lui donne rendez-vous le lendemain, en début d'après-midi, à la mairie de Sainte-Clotilde. Elle lui demande de venir en compagnie de sa femme et de deux témoins.



Le 9 juin donc, Ismaël est marié par Gérard Françoise, l'adjoint au maire du secteur.



Un certificat de mariage qui ne respecte pas la loi







Enfin, le certificat de mariage qui leur a été remis comporte certes le cachet de la mairie, avec la Marianne officielle, et une belle signature, mais pas le nom du signataire. Ce qui est contraire à la loi du 12 avril 2000 sur les relations entre les usagers et les administrations, qui prévoit la présence obligatoire du nom et de la fonction du signataire sur tout document administratif.



Un doute subsistait sur la publication des bans mais vérification faite, ces derniers ont bien été publiés dans les délais légaux.



Un scénario diabolique

Les jours heureux ne vont cependant pas durer très longtemps. Assez rapidement, sa femme porte plainte contre lui pour maltraitance.



Faits qu'il nie farouchement. Selon lui, ce serait Mme Mamode qui aurait poussé sa femme à agir de la sorte pour que cette dernière puisse conserver la nationalité française lorsqu'elle quittera le domicile conjugal. Selon lui, tout était prémédité.



Dans quel but toute cette organisation ? Ismaël a une explication mais que nous ne fournirons pas, n'ayant pu obtenir la preuve formelle de ce qu'il avance.



Il n'empêche. Si l'on en croit la version d'Ismaël, tout aurait été prémédité pour justifier le départ de sa femme du domicile conjugal et lui donner les apparences de la légalité, pour qu'elle ne perde pas les avantages de son mariage français.



Et effectivement, c'est ce qui arrive en juillet, soit seulement un mois après le mariage. La femme d'Ismaël quitte le domicile conjugal et est hébergée avec ses deux enfants dans un appartement F2 appartenant à une nièce de Mme Mamode, appartement ne disposant que d'un seul lit pour trois personnes.



Le 23 octobre, Ismaël dépose une main courante au commissariat de Malartic (voir copie ci-dessus) pour faire acter officiellement le départ de sa femme du domicile conjugal. Il espère ainsi récupérer la garde de ses enfants. Ce qui ne sera pas le cas, sans doute en raison des plaintes pour maltraitances qui avaient été déposées contre lui.



Si l'on croit sa version du coup prémédité, force est de reconnaitre que le piège a parfaitement fonctionné.



7.000 € pour un 2ème Karane, 15.000€ et 3 kg d'or pour un 3ème

Mais il prend une dimension encore bien plus grande quand Ismaël nous apporte la preuve que son cas n'est pas isolé. En fait, nous serions en présence d'un véritable réseau.



Dans une plainte en date du 20 juin dernier, un autre Karane vivant à La Réunion a également porté plainte contre Mme Nourjhan Mamode pour des faits qui ressemblent étrangement à la mésaventure vécue par Ismaël.



Mohamed (prénom d'emprunt), à la différence d'Ismaël, n'a pas la nationalité française. C'est donc afin d'obtenir un visa de séjour qu'il verse une somme de 7.000€ à Mme Mamode (voir plainte ci-contre).



Comme pour Ismaël, cette dernière aurait ensuite intrigué pour casser le couple et faire partir la femme de Mohamed du domicile conjugal. C'est du moins ce qu'affirme Mohamed dans sa plainte.



Comme dans la séparation d'Ismaël, elle s'est ensuite chargée de lui trouver un hébergement.



Nous n'avons pu obtenir confirmation du dépôt de plainte de Mohamed auprès du parquet de Saint-Denis car, selon le procureur Tuffery, ses services enregistreraient des retards en raison des vacances.



Mme Mamode serait intouchable car conseillère municipale de Gilbert Annette

Dans l'interview qu'il nous a accordée ci-dessous, Ismaël évoque au moins un troisième cas dont il aurait connaissance, un autre Karane qui aurait pour sa part versé 15.000€ et remis 3kg d'or.



Tandis que Mohamed, dans sa plainte, affirme dans son français approximatif : "Je ne suis pas seul de vous raconter l'histoire mais malgré ça y en a beaucoup de personnes victimes de séparations de couples natifs (...) et personne n'ose pas parce qu'elle est conseiller municipale de la mairie de Saint-Denis Mr Gilbert Annette"...



