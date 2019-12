Une étudiante chinoise à La Réunion: "Noël est à la mode en Chine !"

Le 25/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 383

Elle s'appelle QI Gao - prononcez son prénom "Tsi" - et suit actuellement des études en Master Information-Communication à l'Université de La Réunion. En stage à Zinfos974 pour un mois, Qi nous fait part de la portée du jour de Noël dans son pays, la Chine. L'étudiante étrangère était d'ailleurs ce mardi soir au réveillon célébré au sein de la communauté chinoise de La Réunion dans leurs bâtiments situés sur la Chaussée royale à Saint-Paul. Un excellent moyen pour elle de comparer et de vivre ce moment avec d'autres codes et traditions à La Réunion. Elle nous livre son appréciation :