"Une femme d'ici et maintenant": Gilette Aho sort un livre sur Vanessa Miranville

Le 15/02/2019 | Par N.P | Lu 432

Gilette Aho est l'auteur d'une biographie de Vanessa Miranville, la jeune maire de La Possession. Gilette Aho nous raconte comment est né ce livre, portrait d'une femme engagée.

L’ouvrage devait être consacré à quelques femmes de La Réunion qui font surface dans la vie politique. Après bien des appels, des sms, des mails…, la chose s’est compliquée : difficile de mettre dans un même livre différents profils de femmes ou alors il me fallait dix ans…Le temps et les autres (jeunes et seniors) se sont arrêtés sur le nom de Vanessa Miranville. Elle attise la curiosité. À l’issue d’un premier contact, elle accepte d’emblée une première rencontre. L’entretien se déroule en novembre 2017, lors du congrès des maires à Paris. Je découvre une jeune femme militante, audacieuse, consciente d’incarner la nouvelle génération d’élue locale. Ravie de participer au projet !Pendant une année, j’ai pu dialoguer longuement et à plusieurs reprises avec elle ainsi que les personnes de son premier cercle… J’ai rédigé le portrait d’une femme… d’exception ? Non Vanessa Miranville n’aimerait pas ce mot… « Je n’ai rien fait d’exceptionnel », aurait-elle lancé…puisqu’elle n’a de cesse d’encourager d’autres femmes, d’autres hommes de sa génération à s’emparer de la politique : devenir élu-e comme elle.À travers les pages, elle raconte une expérience inédite. Comment, seule au départ, elle a pu devenir maire d’une ville de La Réunion.Elle parle de son enfance, ses études, ses convictions. Son entourage familial, amical ainsi que les personnes qui l’accompagnent depuis ses débuts en politique ont répondu à mes questions. Qu’elles en soient remerciées.Vanessa Miranville, une femme d’ici et maintenantEdition Lu & Approuvé164 pages