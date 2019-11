Une femme de 82 ans gardait le corps de son fils mort depuis 6 ans

Le 26/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 769

Appelés pour une intervention au domicile d'une vieille dame de 82 ans, les sapeurs pompiers de Seine-Maritime ont fait une effroyable découverte le 22 novembre dernier. Sollicités par le Centre communal d'action sociale de Mont-Saint-Aignan qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de l'octogénaire, les hommes du SDIS interviennent et pénètrent dans l'appartement de la vieille dame.



Ils la trouvent allongée sur le sol, en état de déshydratation. Elle est immédiatement transportée au CHU. En faisant un contrôle de routine, ils font une lugubre découverte dans la salle de bain. Dans la baignoire gît le corps momifié d'un homme qui s'avère être le fils de la vieille dame. Selon les informations de sa mère, il serait décédé depuis six ans. Détail troublant, la mère avait pour habitude de le toiletter et de l'habiller assez régulièrement.



Après avoir été interrogés par le journal, les voisins expliquent qu'ils ne se doutaient pas que le fils de la vieille dame était décédé. Selon eux, ils croyaient qu'il avait juste déménagé. Afin de déterminer les causes de la mort, une autopsie est prévue, rapporte Paris-Normandie.