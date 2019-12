Une flotte de camions détruite: "Le feu ne s'est pas propagé naturellement"

Le 05/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 3155

Un incendie a ravagé la nuit dernière un dépôt de camions spécialisés dans le transport de marchandises . L'immense brasier a été accompagné d'explosions qui ont réveillé les habitants de la Possession, côté montagne.La société SDK Transport n’est pas la seule touchée. Si elle a perdu 9 poids lourds, une société voisine a aussi vu trois de ses semi-remorques réformés.Ce jeudi matin, le personnel est abasourdi. "9 camions ont brûlé. Y a plus rien ! Dans certains camions, il y avait de la marchandise dedans, là aussi y a plus rien !", commente Lionel Labbé, chauffeur poids lourds chez SDK Transport.L’origine criminelle de cette incendie majeure qui a mobilisé de nombreux sapeurs pompiers depuis 1H du matin, ne fait guère de doute."Il y a plusieurs foyers. Il y a trois camions d’un côté, qui sont d’une autre entreprise, qui ont été brûlés. Après au milieu, rien n’a été brûlé. Après ça repart de l’autre côté avec notre flotte, et là tout a été brûlé", développe le chauffeur.Avec ses dix autres collègues, c’est son outil de travail qui est parti en fumée. L’entreprise tentera néanmoins d’assurer l’essentiel de ses commandes dans la mesure du possible."On est onze salariés. On n’est pas encore au chômage technique car mon patron c’est un battant. Il essaye de trouver des camions pour pouvoir assurer la livraison de nos clients", croise-t-il les doigts.Autre indice qui devrait mener les policiers du Port vers la piste criminelle, il y a 3 ou 4 mois, un dépôt à proximité avait également fait l’objet de dégradations. Pire, un salarié avait été agressé lors d’une tentative de vol sur son lieu de travail à la même période.