Une fresque murale à la Châtoire

Le 24/07/2019 | Par Mairie du Tampon | Lu 87

Dans le cadre des actions du contrat de ville, une fresque murale a été réalisée au mois de juin dans le quartier de la Châtoire, au niveau du groupe d'immeubles Orchidées.



Ce projet a été mené par l'association FHOM, en partenariat avec la Commune du Tampon, l'Etat, SODEGIS, et d'autres associations de secteur.



C'est l'artiste Gorg One qui a été chargé de la réalisation de la fresque avec la contribution des habitants du quartier de la Châtoire.



Le but de cette action était de fédérer les générations autour d'un projet artistique. Prenant forme autour de la réalisation d'une fresque, elle vise à améliorer le respect et l'appropriation du quartier par ses habitants.