Une infirmière en colère : "Inutile de faire semblant chaque soir en nous applaudissant"

Le 27/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 6375

Depuis plusieurs soir, la population applaudit le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. Si la solidarité et la gratitude sont là, une infirmière tient tout de même à faire passer un message. "Vous m’applaudissez le soir... mais vous m'agressez verbalement lorsque, sur un temps de pause, je vous passe devant dans une grande surface, moi professionnelle de santé prioritaire durant cette crise, qui tente encore et encore d'aider mon prochain", lâche-t-elle.