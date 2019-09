Une jeune américaine meurt à cause d'une amibe "mangeuse de cerveau"

Le 18/09/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 164

Ingérée, l'amibe Naegleria fowleri est inoffensive. Mais quand elle entre par le nez, elle est mortelle.

C’est à cause d'une infection des méninges, aussi rare que mortelle qu'une jeune Américaine de 10 ans a perdu la vie.Après une bataille de deux semaines contre l'amibe Naegleria fowleri, aussi appelée l'amibe "mangeuse de cerveau", le micro-organisme a emporté la jeune fille, rapportent les journaux américains.C'est en nageant avec sa famille dans le fleuve Brazos au Texas le 3 septembre dernier que Lily Mae a contracté l'amibe. Cela entraîne une infection fulgurante du cerveau appelé méningo-encéphalite amibienne primitive. Après l'avoir contractée, la petite Lily Mae a développé les premiers symptômes, un fort mal de tête et de la fièvre, au bout de sept jours seulement. Dévastée, la famille de l'enfant a posté un long message sur les réseaux sociaux Aux Etats-Unis, entre 1962 et 2018, alors que 145 cas ont été recensés, seules quatre personnes ont survécu à cette infection.Il s'agit du deuxième décès en l'espace de deux mois aux Etats-Unis. Courant juillet en Caroline du Nord, un Américain de 59 ans a succombé à l'amibe dévoreuse de cerveau alors qu’il se baignait dans un parc aquatique.