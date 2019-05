Une jeune femme blessée par un lion du cirque Zavatta près de Rennes

Le 21/05/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 479

Les cirques faisant intervenir des animaux sont vivement remis en cause par les nombreuses associations de protection animale, et la nouvelle qui suit ne ravira pas les défenseurs des cirques traditionnels.



Dimanche matin en Ille-et-Vilaine, plus précisément à Monfort-sur-Meu près de Rennes, s’est déroulé un triste incident dans la ménagerie du cirque Zavatta.



Une femme de 26 ans n’appartenant pas au personnel du cirque a été violemment attaquée par un lion. Transférée au CHU de Rennes, la victime n’est pas en danger, mais souffre tout de même d’une plaie de 15cm de longueur pour 3 cm de profondeur sur l’avant bras.



Les circonstances précises de l’attaque sont encore à déterminer, et notamment l’état d’ébriété supposé de la victime. La gendarmerie mène ainsi l’enquête afin de savoir si ce sont les normes de sécurité du cirque qui n’étaient pas respectées, ou si c’est la jeune femme qui se serait mise en danger par inconscience.