Une journée d’animation ce dimanche 23 février à Macabit

Le 18/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 56

Rien de programmé pour ce dimanche 23 février 2020? Non, alors direction Bellèmène pour profiter de la journée d’animation qui se déroulera de 10h à 23h sur le parking du terrain Macabit.



À l’occasion de la réouverture du local de Macabit, venez profiter des activités proposées par l’association développement quartier de Saint-Paul : animation horticole, structures gonflables et stand de coiffure et de manucure, mais aussi tombola surprise, jeux divers…



De 16h à 19h, place au goûter partage et à la musique avec le karaoké. À partir de 19h, place au Kabar avec les artistes péi. Vien partaz un bon moment à Bellemène.