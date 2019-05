Une journée dédiée au sport et au bien-être à La Plaine

Le 06/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 117

Place au sport et au bien-être ce dimanche 19 mai 2019 au gymnase du collège Jules Solesse à La Plaine Saint-Paul. Au programme de cette journée organisée par l’association TAMG : un flot d’animations, des stands d’exposition, du yoga et de la Zumba, des sports de combat, du moringue et un plateau artistique !