Une journée récréative organisée à la piscine de Plateau Caillou

Le 14/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 72

Animations, structures gonflables et parcours ludiques installés dans les bassins… La ville de Saint-Paul propose cet événement organisé ce dimanche 19 janvier 2020 à la piscine de Plateau Caillou. Un bon moyen de s’amuser en cette fin de vacances scolaires.



Cette journée se déroulera de 9 à 14 heures, sans interruption. Pas besoin de s’y inscrire préalablement. Prévoyez votre bonnet de bain obligatoire et votre maillot de natation. Les tarifs d’accès sont ceux en vigueur dans les piscines municipales de la commune. 50 centimes pour les enfants et 1 euro pour les adultes.



Cette manifestation va se dérouler dans le quartier de Plateau Caillou. Des opérations similaires se tiendront lors des prochaines vacances scolaires dans les autres piscines de la ville.