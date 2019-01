Une magnifique photo de La Réunion qui a fait le tour du monde...

3. mouaisbof le 03/01/2019 19:52



C'est promouvoir l'ULM et les vues du ciel alors que le bruit devient infernal dans toute la nature en dessous et de plus l'autogyre fait bien plus de bruit que les hélicos dont on se passerait bien, alors que c'est un ULM: il s'est fait encore remarquer à Mafate et à Cilaos le 24 décembre et le 31 décembre: ça dure des dizaines de minutes et on l'entend comme si il était juste à coté alors qu'on le distingue à peine aux jumelles..