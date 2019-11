Une marche pour dire stop aux violences faites aux femmes ce samedi

Le 20/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 110

Le Collectif #NousToutes974 organise ce samedi un grand rassemblement pour sensibiliser La Réunion à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences. Le rendez-vous est donné de 10h à midi au Mail Rodrigues à l’Hermitage.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le collectif national #NousToutes lance la seconde édition d’une marche à Paris et partout en France contre les féminicides, les violences sexistes et sexuelles. À la Réunion, l’initiative est portée par le collectif #NousToutes974, sous la forme d’un rassemblement, avec une marche vers la plage.



"Cet évènement est l’occasion de donner la parole aux femmes réunionnaises afin de faire de l’espace public, des lieux de travail, des transports et des espaces privés, des lieux de respect et de sécurité", indique le collectif péi, qui rassemble plusieurs groupes, associations réunionnaises dont le CEVIF, femmes974, le Planning Familial, Cœur Vert, Sœurs du 974…..



L'occasion également de sensibiliser et d'exiger de l’Etat "des mesures ambitieuses, des moyens pour renforcer les outils existants et créer de nouveaux dispositifs afin de lutter efficacement contre les violences, les comportements inappropriés et inacceptables, mais également pour mieux accompagner les victimes et prendre en charge les auteurs".



Au programme pour cette matinée de mobilisation : des animations et un plateau musical composé d’artistes locaux dont Téat La Kour, Léa Noël, Jim Fortuné.