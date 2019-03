Une marche pour le climat et la biodiversité organisée à Ste-Suzanne ce dimanche

Le 01/03/2019 | Par N.P | Lu 109

Une marche pour le climat et la biodiversité se tiendra ce dimanche 3 mars à Sainte-Suzanne.



Pour cette deuxième édition - organisée notamment par le Sidélec et la mairie de Sainte-Suzanne *-, le cortège partira à 9 heures du site du Bocage pour un parcours de 3 à 5 km sur le littoral nord. Avec comme parrain Nono, du groupe de Maloya "Kiltir", qui fera part de son engagement en faveur du climat.



Face à l'"urgence planétaire, universelle et collective", cette marche vise à "amplifier une prise de conscience globale dans la lutte commune contre le réchauffement climatique" et à promouvoir la transition énergétique.



Jusqu'à 13 heures, les participants pourront s'informer sur les différents stands mais aussi participer à diverses activités.



Pour rappel, 2018 a été classée au quatrième rang des températures les plus élevées depuis un siècle. À La Réunion, le dérèglement climatique explique en partie les fortes précipitations qui se sont abattues sur l'île l'an dernier.



* les partenaires : le Département, le Sidélec, la CINOR, EDF, le Rotary Club de saint-Benoît, la ville de Sainte-Suzanne, le CCAS, la S.P.L Energie, le CCAS, l'OTI Nord, les associations locales, Clinanoo.