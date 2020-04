Paroles d’usagers professionnels

Une mesure innovante bien accueillie par les professionnels de l’Ouest

Le 17/04/2020 | Par TCO | Lu 105

Après un mois de fermeture dans le contexte de confinement, cette mesure exceptionnelle mise en place en déchèterie a bien été accueillie ce mercredi 15 avril par les professionnels (artisans, commerçants, etc.). Quelques images et témoignages…

Notre collectivité a tenu à soutenir les professionnels, dont l’activité économique tourne déjà au ralenti dans ce contexte Covid-19. Mesures sanitaires actuelles obligent, tout doit être mis en œuvre pour prévenir les risques.C’est pourquoi dans l’Ouest, une déchèterie par commune a rouvert ses portes, uniquement aux professionnels et sur réservation en ligne via notre nouvelle application RézAPro Dans un souci de réactivité, cette plateforme en ligne réservée aux professionnels de l’Ouest a été développée dans un délai très court afin de faire face à la situation sanitaire inédite, dans les meilleures conditions possibles.

Dès le premier jour, nous avons accueilli 34 professionnels dans les 5 déchèteries accessibles et la web app RézAPro a d’ores et déjà enregistré 69 réservations en ligne (rendez-vous de ce jour et à venir).