Une mission de l’autorité de la concurrence bientôt à La Réunion

Le 15/01/2019

Des agents de l’autorité de la concurrence sont actuellement à Mayotte dans le cadre d’une mission d’étude sur le fonctionnement de la concurrence en matière d’importation et de distribution des produits de grande consommation dans les outre-mer. L’autorité administrative le confirme : ces agents se rendront prochainement à La Réunion pour là aussi enquêter sur les prix pratiqués dans notre département.

Annick Girardin l’avait évoqué durant son séjour à La Réunion : l’avis de l’Autorité de la concurrence sur le fonctionnement des marchés d’importations et de distribution des produits de grande consommation en outre-mer est attendu au premier trimestre de cette année. Une étude réalisée à la demande du ministre de l’Économie et des Finances en juin 2018.



La mission en cours à Mayotte s’inscrit donc dans le cadre de cette saisine qui concerne l’ensemble des outre-mer. Les agents rapporteurs seraient d’ailleurs déjà passés par les Antilles et la Guyane. L’autorité de la concurrence le confirme, ils se rendront prochainement sur notre île, sans dévoiler les dates de leur séjour.



Dans le cadre de cette étude, plusieurs autres procédures ont déjà été réalisées, comme l’explique le service communication de l’autorité administrative. La mission de ces agents dans les outre-mer vient compléter, par des rencontres avec les acteurs économiques locaux, le diagnostic qui sera posé par l’autorité.



À terme, le collège de l’autorité de la concurrence rendra un avis, composé d’un diagnostic de la situation, et d’une série de recommandations adressée aux autorités et aux acteurs locaux.



Cette mission intervient dix ans après un avis de l’autorité de la concurrence sur les produits de grande consommation en outre-mer, rendu en 2009. Ce nouvel avis permettra de faire le bilan de l’évolution de la situation, et d’évaluer notamment l’impact de la loi Lurel du 20 novembre 2012, relative à la régulation économique en outre-mer; et de la loi sur égalité réelle outre-mer du 28 février 2017.