Une mission interministérielle à La Réunion pour la recentralisation du RSA

Le 08/05/2019 | Par N.P | Lu 401

C’était une demande de Cyrille Melchior, président du Département, à l’attention du président de la République lors du Grand Débat. Les 6 et 7 mai dernier, une mission interministérielle menée par Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale, était à La Réunion pour jeter les premières bases de la recentralisation du RSA.



Un programme de travail entre les services de l’Etat et ceux du Conseil départemental a été établi.



"Les premiers échanges ont permis de présenter les modalités humaines, sociales et financières adaptées aux enjeux des Réunionnaises et des Réunionnais. Ils auront pour but d’établir des conditions opérationnelles d’une recentralisation permettant l’amélioration des parcours et dispositifs d’insertion professionnelle ou sociale des bénéficiaires du RSA", indique le Département.