Une nouvelle annexe de proximité de la Région au Tampon

Le 14/08/2019

Dans sa volonté "d’offrir une meilleure proximité", la Région a, ce mercredi après-midi, inauguré une nouvelle antenne au Tampon. Des locaux, loués à la Mosquée, situés rue Hubert Delisle.



Au sein de l'annexe, qui accueille déjà le service de continuité territoriale, les usagers pourront retrouver les dispositifs d’aide aux étudiants et à la formation, le guichet SAV à destination des entreprises et également le guichet énergie, un dispositif mobile d’information pour la réduction de la consommation d’énergie dans les foyers. Un écrivain public d’aide aux démarches administratives tiendra également une permanence. Tourisme, numérique, agroalimentaire, recherches et innovations… un volet d’action économique d’accompagnement des chefs d’entreprises et porteurs de projet viendra l’année prochaine compléter l’offre.



Présente dans les quatre micro-régions de l’île, la Région a fait part de son souhait à terme d’équiper chaque commune d’une antenne régionale. Les moyens humains ont été renforcés. De moins de 600 agents en 2006, la collectivité en compte aujourd’hui 3 600, s’est félicité Didier Robert. Leurs compétences ont également été élargies pour répondre aux demandes et positionner les usagers sur les différents dispositifs.