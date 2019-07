Une nouvelle démission au sein du comité directeur de la Ligue de foot ?

Le 25/07/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 82

Un nouveau membre du comité directeur de la Ligue réunionnaise de football sur le départ. Marinette Jacquenet aurait annoncé son intention de démissionner de sa fonction de trésorière adjointe de la LRF. Elle est également présidente de la Commission des jeunes au sein de l’instance du football de La Réunion.



Contactée, l’intéressée affirme simplement ne pas vouloir faire de commentaires.



Selon nos informations, son dépôt de démission n’a pas encore été étudiée, Jeux des Iles oblige. Son départ devrait être délibéré lors de la plus proche séance du comité directeur.



Sa démission, si elle en vient à être acceptée par la gouvernance, interviendrait après celle d’Alex augustine, représentant des éducateurs, en novembre 2018.



Plus délicat pour le président Yves Ethève, cette nouvelle défection commencerait à faire beaucoup depuis le début de mandature en 2016. Sur les 20 membres composant le comité directeur de la LRF, 7 départs ont été enregistrés.



En décembre 2017, Joseph Amiel, Serge Ohlmann et Jean-René Maillot étaient démissionnaires pour des "raisons de santé et des raisons personnelles", selon le procès verbal de la Ligue. Lors d’une autre assemblée générale, le représentant des médecins, le Dr Rahfick Badat avait quant à lui été remplacé par le Dr Jean Jacques Ducret. Le 13 novembre 2018, le procès-verbal du comité validait les remplacements de Jean René Rangama et Hubert Sidonie.