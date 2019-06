"Une personne sur deux ne fait plus confiance aux médias"....

Le 15/06/2019 | Par Carl Joseph | Lu 98

Les médias ont du souci à se faire... La confiance en perte de vitesse ! A qui la faute ? S'ils nous racontaient moins de salades...



Si seulement les journalistes restaient davantage dans les faits comme du temps de "Rouletabille" plutôt que de donner leurs ressentis personnels ou de faire passer leurs opinions personnelles et partisanes avant tout... Le troisième pouvoir de la démocratie a du plomb dans l'aile...



La santé financière de ces médias suit les mêmes courbes de popularité ou d'impopularité... Le baromètre des ventes l'atteste... Ce qui oblige ces médias à solliciter et à recevoir des aides publiques de l'Etat.. Incapables de survivre par le seul produit de leurs activités...



Les premiers à critiquer les autres... l'hameçon est là ! Et ces médias déjà dans les filets du Pouvoir politique ou économique. Encore plus de dépendance vis-à-vis du pouvoir et encore plus de servitude...



Triste constat... Les lecteurs ou auditeurs désertent le bateau fou...