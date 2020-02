Une pétition lancée pour dire non à la future mainmise d'Hayot

Le 18/02/2020 | Par LG | Lu 282

Un groupe de "citoyens" qui dit n'appartenir à aucune chaîne de grande distribution locale a lancé une pétition en ligne. L'objectif de la pétition est d'alerter la population sur le rachat imminent du groupe Vindémia par le groupe antillais Bernard Hayot. Alors que la décision de l'Autorité de la concurrence se fait attendre, une campagne d'information est menée tous azimuts pour influer sur la décision parisienne."L'heure est grave. Il n'est pas trop tard, mais nous devons agir vite", annonce le groupe de "citoyens".La fenêtre de tir de l'enquête publique, à laquelle tous les Réunionnais peuvent participer, s'achève ce mercredi 19 février, mais la mobilisation devrait perdurer jusqu'à l'annonce de l'Autorité.L'enjeu est d'importance selon l'une des personnes qui est derrière cette campagne d'influence, mais qui souhaite rester anonyme pour l'instant.C'est "un événement historique économique majeur (qui) va se produire et les conséquences seront très lourdes pour notre territoire si nous ne faisons rien", alerte le message. "Il en va du pouvoir d'achat des Réunionnais, car le groupe BH détiendra une très grande partie de la richesse créée à La Réunion et avec cela la politique des prix notamment. (...) Il n’est pas un secret non plus que les actionnaires de Make Distribution sont très proches du groupe BH et nous savons très bien que l’arrivée de ce nouvel acteur n’est qu’un stratagème pour faire bonne figure vis-à-vis de l’Autorité de la concurrence et permettre de faire valider le dossier de rachat (...) Nous devons nous battre contre toute tentative de situation de monopole ou de quasi-monopole qui aura un effet négatif sur le niveau des prix et donc sur notre pouvoir d’achat. Le groupe BH fera ainsi la pluie et le beau temps à La Réunion et cela pour les décennies à venir. Tous les secteurs seront touchés : distribution, automobile, bricolage…", avance comme arguments la pétition