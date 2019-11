Une piscine pour initier les petits Mafatais à la natation

Le 25/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 465

Le FAN CLUB PSG LA REUNION et l'association Mafate ensemble ont installé une piscine mobile à Roche Plate (Mafate) pour permettre aux enfants de s'initier à la natation sur une période de 15 jours. Elle a été mise en service ce lundi.



"Nos objectifs : permettre aux jeunes d’apprendre à nager, sur une période courte mais intense, et leur apporter quelques moments de bonheur grâce à cette action", explique Alain Joineau, le président du Fan Club (déjà très présent dans le cirque avec des actions de distribution de cadeaux pour Noël ou encore d'approvisionnement en denrées alimentaires).



De huit mètres de long pour 4 de large, l'équipement d'1m30 de haut permet d'accueillir en sept baigneurs en même temps. Des cours pédagogiques y auront lieu pour les élèves de l'école de Roche Plate dans la semaine (avec ouverture aux habitants un jour sur deux). Le samedi, la piscine sera ouverte aux jeunes des autres îlets : Marla, îlets des Lataniers et des Orangers.



Le 7 décembre se tiendra une journée de clôture et d’animations sur l’esplanade de l’école de Roche Plate avec 103 adhérents du FAN CLUB et des membres de l’association HANDI MOOV équipés de chaises à porteurs. Au programme, jeux, ateliers, repas-partage, maloya, distribution de cadeaux et soirée dansante.



Après l’opération, l’eau de la piscine, préalablement déchlorée, sera vidée dans le jardin de l’école pour arrosage de la végétation.