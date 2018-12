Une place pour Noël

Le 26/12/2018 | Par G. L. | Lu 154

Et la terre promise, soudain apparait





Derrière la houle, l’espoir enfin renaît !





Sur le flanc sale de l’esquif fragile et sombre,





Alourdi de nos âmes égarées sans nombre,





S’épanche la joie, de nos cœurs lourds de secrets.











Maudits en nos terres, nous pauvres Sri-Lankais !





Nous fuyons la misère et ces hommes mauvais ;





L’océan plaintif porte nos rêves, nos ombres





Vers la terre promise.











Ô Dieu ! accueilles-nous dans ce port, en ces quais,





Sur l’Île où tes Anges, par tes saints à jamais





Sont bénis, triomphant de l’infâme pénombre.





À Noël, pour que la magie reste et ne sombre





Fais-nous place parmi les Réunionnais,





Sur la terre promise.