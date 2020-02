Une plainte pour détournements de fonds public contre Bruno Domen, il répond

Le 25/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 310

Une plainte déposée auprès du procureur de la République accuse le maire de St-Leu d’emploi fictif, celui-ci se défend.

Assurant être "simple citoyen" sans "intérêt partisan", Gérard Legros a porté plainte contre X. Dans son courrier adressé au procureur de la République le 17 février, le St-leusien accuse l’édile de détournement de fonds public et recel de détournement de fonds public.



Selon l’auteur du courrier, l’actuel maire aurait occupé un emploi fictif au TCO en tant que collaborateur de cabinet de 2014 à 2017. Durant cette période, Bruno Domen était également adjoint à la mairie avant d’en devenir le 1er magistrat en 2017. Gérard Legros affirme que l’élu percevait des indemnités pour ce poste dans l’intercommunalité alors qu’il n’assurait pas ses fonctions.



L’accusateur a également déposé une autre plainte pour abus de confiance. Il affirme que Bruno Domen utilisait un véhicule du TCO pour "assurer ses représentations en tant qu’adjoint puis de maire", précise le courrier.



Dans un communiqué, le maire de St-Leu répond à ces accusations et joint à son propos une capture d'écran d'insultes de la part de Gérard Legros. Bruno Domen qualifie cette histoire de "boule puante" venue d’un militant affiché. Bruno Domen assure que ses anciens collègues pourront attester de sa présence et de l’exercice de ses fonctions.



Une accusation assez trouble à 3 semaines du premier tour des élections municipales. D’autant que l’auteur du courrier est conseillé par Me Olivier Guerin-Garnier, également avocat de Thierry Robert avec qui Bruno Domen est en guerre ouverte. Le procureur a 3 mois pour donner suite ou non à cette plainte.