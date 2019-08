Une salle au nom de Jean Louisin

Le 13/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 131

Anciennement appelée salle de réunion du DGS, la salle de réunion Jean Louisin, installée dans la cour intérieur de l’hôtel de ville, a été inaugurée le 7 août dernier par le maire Joseph Sinimalé, en présence des proches et des amis de l’ancien agent municipal.



Disparu en début de cette année, Jean Louisin a servi tout au long de sa carrière au service de l’État-Civil de la mairie de Saint-Paul.



Artiste reconnu pour ses œuvres photographiques et ses aquarelles, Jean Louisin a également œuvré pour le développement sportif. Il a été l’un des membres fondateurs de l’Association Sportive des Employés Communaux (ASEC) et aussi du club de volley des Aigles Blancs.



Homme passionné par tout ce qui l’entourait, il aura contribué à donner ses lettres de noblesse au cimetière marin avec la mise en place de toute la signalétique facilitant la découverte de ce site historique de Saint-Paul.



« Loin d’être anodine, cette dénomination est fortement chargée de sens. Le conseil municipal et moi-même avons voulu honorer la mémoire d’un homme qui s’est beaucoup investi pour la commune de Saint-Paul. Par ses actions, sa vision de la société, Jean Louisin a aussi beaucoup compté pour la population », a indiqué le maire Joseph Sinimalé avant de dévoiler la plaque qui orne aujourd’hui la salle de réunion de la ville.