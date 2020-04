Une société de textile offre des milliers de masques aux professionnels de santé

Il s’agit de la société Deco-Militaire dans le sud de l’île, spécialisée dans les articles militaires comme les écussons, barrettes, etc. et dirigée par France Manine. "Nous avons perdu 50% de notre activité et nous avons des centaines de mètres de tissus à notre disposition. Autant que ça profite", explique son mari, Patrick Manine, ancien maître bottier et tailleur des armées.

C’est donc avec du percale doublé et de l’élastique que sa femme, son fils et lui-même cousent des masques de type chirurgicaux. Pas moins de 600 masques ont pu être offert à des ambulanciers privés, infirmières libérales, l'association de dialyse AURAR ainsi que l'IUT, la police et la brigade motorisée de Saint-Pierre depuis le 20 mars. "Nous donnons des lots de 10 masques aux ambulanciers, renouvelables, et des lots de cinq aux infirmiers, également renouvelables", précise-t-il.Avec une production de 500 masques par semaine et une demande constante, l’entreprise familiale devrait dépasser les 1000 masques la semaine prochaine. La raison de leur gratuité : "Nous ne voulons pas gagner d’argent sur quelque chose qui ne concerne pas l’activité de la société", explique Patrick Manine. De plus, la fiabilité des masques doit encore être confirmée par l'IUT. Mais vu la popularité de leur produit, les professionnels leur font déjà confiance.