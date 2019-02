Une soirée pour donner la parole aux femmes victimes de violences conjugales

3. QUAND ON AIME et SOUFFRE le 17/02/2019 15:22



"Ou lé bête"

"Ou lé nulle"

"Ou conné pas rien"

"Ferme out bouche cosa ou conné ou"

"ici mi lé chez moin, c'est moin qui paye, c'est moin qui achète, c'est moin qui fait"

Même si elle fait, elle donne, elle achète, elle paye selon ses petits moyens, il ne voit pas, il ne voit jamais: "cosa ou fait ou, ou fait in affaire, ou paye in affaire, ou aide a moins, ou encourage a moin"

Quand elle cherche à voir claire: "ou lé jalouse, ou la poin confiance..."

"retourne out ti case "la case out momon"

Quand elle lui dit qu'elle rêve de son chez elle à elle: "out chez ou lé dan cimetière...."

Quand elle essaye de discuter avec lui, d'échanger calmement, intelligemment, sur un sujet normal afin de voir claire ou de trouver des solutions pour le couple ou les enfants ou autres "il monte toujours sur ses grands chevaux": " ou la gâche mon vie...si c'était pas ou mi té pas comme ça...."



Même les enfants ont droit à ce genre de comportement, des mauvaises paroles indignent d'un BON et VRAI père cela même s'il y a toutes les preuves qu'il fait et donne beaucoup, cela même s'il est un bon père.



DURANT DES ANNÉES, A COUPS DE MOTS, DE MÊME PAROLES, DE REGARDS, DE COMPORTEMENTS SOUVENT INJUSTES, TRÈS TRÈS INJUSTES, BLASPHÉMATOIRES, DÉPLACÉS, INGRATS, MALVEILLANTS, INDIGNES, MÉPRISANTS, DÉDAIGNEUX, HUMILIANTS...L'HOMME QUI SEMBLE AVOIR LES MOYENS, CELUI QUI ÉCHANGE: MOBILIERS, VOITURE, TÉLÉPHONE ...., je dirais un peu "COMME IL ÉCHANGE DE CHEMISES", CELUI QUI CONSTRUIT, DONNE, OFFRE SANS QU'ON LUI DEMANDE ET DÉTRUIT, CELUI QUI FINANCIÈREMENT ET MATÉRIELLEMENT SE SITUE PERSONNELLEMENT EN HAUT DANS LA BALANCE CONTRAIREMENT A SA COMPAGNE QUI ELLE SE SITUE NETTEMENT EN BAS DANS LA BALANCE, CE GENRE D'HOMME, JUSTE ET BON, GENTIL, "AMOUREUX AUSSI" ET DOMINATEUR, N'A PAS BESOIN DE FRAPPER POUR BLESSER, MEURTRIR ET TUER LA FEMME DANS SES BONS ET BEAUX SENTIMENTS, DANS SES RÊVES, SES ESPOIRS, DANS SA TÈTE, SON CŒUR, DANS SON CORPS. IL N'A PAS BESOIN DE FRAPPER POUR ANÉANTIR DES ANNÉES ET DES ANNÉES DE VIE DE FAMILLE, IL N'A PAS BESOIN DE FRAPPER POUR DÉPOUILLER ET RÉDUIRE A 0 LA VIE DE FEMME ET ENFANTS. IL AIME, IL FAIT, IL DONNE, IL REPROCHE, IL MANIPULE, IL UTILISE, IL CASSE TOUT SANS VRAIMENT LAISSER LE CHOIX.

CE GENRE D'HOMME EST POURTANT TRÈS INFLUENÇABLE, ET SEMBLE ÊTRE SOUVENT SOUS EMPRISE D'AUTRUI. IL SAIT COMMUNIQUER AVEC N'IMPORTE QUI SAUF AVEC SA COMPAGNE QUI SOUFFRE PROFONDÉMENT DE CETTE GROSSE BARRIÈRE.