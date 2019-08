Une soixantaine de personnes échangent des coups devant le Beach Club

AH on arrête un seul sur 60 et on le relâche! Laxisme incroyable!Ils servent à quoi ces policiers,gendarmes et juges?

Les gendarmes et policiers n'y sont pour rien, ils n'ont aucun pouvoir de décision faut le rappeler !!! C'est le système judiciaire quil faut revoir. Et pas les exécutants !!! Faire leur boulot de nuit pr relacher le lendemain nest pas glorieux pr eu

@1 A faire payer des amendes , ce genre d'individu n'est pas solvable et ne mérite pas d'être entretenu dans nos prisons avec télé , console de jeux , ordinateur , salle de sport , loger , nourrit , habiller , et je viens même d'apprendre que des téléphone vont être installer dans des cellules . Donc que faire de ce genre d'individu a part les relacher ?

Ils ne peuvent pas faire plus, s'il n'y a plus de délinquant, ils seront bien embêtés de réclamer toujours plus de primes, effectifs congés etc etc