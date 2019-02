Une super Lune à observer ce soir à La Réunion

Le 19/02/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 891

Plus grosse et plus lumineuse qu'en temps normal... Une super Lune est prévue ce mardi soir.



Ce phénomène rare est dû à un rapprochement au plus près de la Lune et de la Terre, ce que l'on appelle de manière scientifique le "Périgée".



Bien que la Lune nous semblera plus proche, elle restera tout de même à plus de 356 000 kilomètres de la Terre.



Lorsque ce phénomène arrive en simultané avec une Pleine Lune, on obtient donc ce que l'on appelle plus communément une Super Lune. L'astre offre ainsi sa luminosité maximale visible depuis la Terre.



Si les conditions météorologiques le permettent, cette super Lune sera visible peu avant 20h, à La Réunion.



Pour avoir la chance d'apercevoir une prochaine super Lune, il faudra patienter jusqu'en 2026... Alors ne loupez pas le rendez-vous ce soir !