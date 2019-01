Une tortue imbriquée retrouvée avec cinq hameçons dans le corps

La prise de sang a montré un taux très élevé d’éosinophile, caractéristique de la présence de parasites, et des globules blancs élevés, ce qui montre une infection. La tortue va donc rester en traitement pendant au moins une semaine avant de retrouver son Bassin Pirogue.



L'ingestion d’une première ligne a pu freiner le transit intestinal



"Reste à comprendre pourquoi la tortue pourtant dans un bon état d’embonpoint (rapport taille/poids) et très dynamique a avalé autant d’hameçons. Alors que les douleurs associées devraient l’inciter à ne plus mordre sur les lignes des pêcheurs, la facilité d’accès aux appâts et à des déchets de pêche ont pu influencer le comportement de l'animal", envisage Kélonia.



Une autre hypothèse est émise : "L'ingestion d’une première ligne freinant le transit intestinal et limitant l’effet de satiété a pu modifier le comportement alimentaire". La tortue ayant tout le temps faim, elle aurait pu s’orienter vers des aliments qu’elle n’aurait pas consommés en temps normal.



"Une étude pour comprendre son comportement alimentaire et la part que représente les appâts dans son alimentation pourrait permettre d’en savoir plus...", souligne le centre de soins.