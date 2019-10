Une touriste les deux mains sectionnées lors d'une attaque de requin en Polynésie

Le 23/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 230

Une touriste de 35 ans a subi de graves mutilations lundi lors d’une attaque de requin en Polynésie française. Elle a eu les deux mains sectionnées ainsi que le sein gauche arraché.



L’attaque s’est produite au large de l’île de Moorea ce lundi à 11h30, heure locale. La victime a pu bénéficier des premiers soins grâce à deux infirmières qui étaient non loin du drame à ce moment-là.



Ramenée sur le ponton de l’hôtel Intercontinental Moorea tout proche, la touriste a ensuite été prise en charge par les pompiers. Elle est restée consciente malgré les blessures subies.



La victime a été évacuée par hélicoptère vers les urgences du Centre hospitalier de Taaone, sur l’île voisine de Tahiti.



Elle aurait été mordue par un requin longimane, une espèce océanique à aileron blanc, appelée parata par les Tahitiens.



L’attaque est survenue sur une zone où les touristes, encadrés par des guides, profitaient de l'observation d’un groupe de baleines et de globicéphales (de la famille des delphinidés).



"On voit souvent des parata dans ces conditions", explique un professionnel du tourisme cité par la presse polynésienne. "Les parata suivent les bancs de globicéphales parce qu’ils mangent leurs excréments. Donc quand on voit des globicéphales, on sait qu’il y a sans doute des parata pas loin."