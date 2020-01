Une visite guidée des édifices religieux de Saint-Paul

Le 23/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 64

Rendez-vous ce samedi 25 janvier 2020 à 8 heures devant l’Église de la Conversion de Saint-Paul pour une visite gratuite guidée en binôme par le guide-conférencier Marcel Tipveau. Visitez également d’autres lieux de culte.À travers ce parcours de randonnée urbaine, vous partirez à la rencontre des différents lieux de culte de la ville : Église de la Conversion, mosquée Anwaroul Massadjid et temple Siva Soupramanien. La visite s’intéresse à l’architecture et l’histoire de ces lieux ainsi que des communautés religieuses depuis leur arrivée sur l’île.Comptez entre 2h30 et 3 heures de visite. Prévoir une tenue adaptée à la marche et à la chaleur mais aussi de quoi se couvrir les épaules et jambes.Inscription par téléphone au 0262 64 58 77 ou à l’email suivant (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr). D’autres rendez-vous culturels se dérouleront jusqu’au mois d’avril 2020. Consultez ici le programme de ces événements.