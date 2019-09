Si le président Miranville n'est pas capable de se gérer, qu'il quitte ses fonctions. C'est aussi simple que cela. J'espère que la scène n'a pas été filmée sinon c'est cuit pour son image et sa réélection. Déjà que l'Université et mal vue...

5. Défense du service public le 24/09/2019 18:59



Doté d'un charisme d'huitre le président Miranville est aussi un être violent.

En effet comment être indifférent à la souffrance des agents non enseignants soumis bien souvent à la violence de certains agents enseignants tout puissants ?

Le président va plus loin, tant vis à vis de sa DGS que de nombreux personnes l'ayant côtoyées tout au long de sa brillante carrière universitaire....

Aujourd'hui à l'université de la Réunion, l'étudiant est bien loin des préoccupations de ces "enseignants politiciens " ..., le président et sa directrice de cabinet, les ténardiers du Moufia, achèvent de salir l'image de notre université, avec leur histoire très personnelle, leur pratique du harcèlement moral et leurs choix stratégiques prouvant leur incompétence...

Souhaitons que le leur bien aimé protecteur ouvre les yeux...